Mondiale per club ecco l’ultima qualificata per la competizione | arriva dalla MLS

Il Mondiale per Club 2025 si arricchisce con l'entrata del Los Angeles FC, un segnale di come il calcio americano stia guadagnando sempre più prestigio nel panorama mondiale. In programma dal 15 giugno negli Stati Uniti, la competizione vedrà anche l'Inter tra i protagonisti. Un'opportunità per le squadre europee di confrontarsi con stili di gioco innovativi e affascinanti, rendendo il torneo ancora più avvincente! Non perdere l’occasione di seguire questo evento storico.

Mondiale per club 2025, qualificato il Los Angeles FC: le ultime verso la competizione che vedrà anche l’Inter impegnata. Il Los Angeles FC è l’ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club che inizierà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti e che vedrà anche l’ Inter scendere in campo. La formazione californiana si è imposta 2-1, dopo i tempi supplementari, contro i messicani del Club America. Una vittoria in rimonta per il Los Angeles: il Club America era passato in vantaggio al 19? del secondo tempo grazie ad un rigore realizzato da Brian Rodriguez, al 44? il pareggio di Igor Jesus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per club, ecco l’ultima qualificata per la competizione: arriva dalla MLS

Approfondisci con questi articoli

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Club Ultima Qualificata Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo D: squadre, allenatori, giocatori e calendario; Mondiale per Club 2025, spareggio Los Angeles Fc-Club America: data, orari e dove vederla; DAZN trasmette gratis LAFC–Club América: l'orario è solo per veri tifosi; Juve e Inter, ecco il Mondiale per Club 2025: calciomercato, montepremi, calendario, regolamento. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mondiale per club: il Los Angeles Fc è l'ultima qualificata

Segnala ansa.it: Il Los Angeles FC è l'ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club, che inizierà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti.

Mondiale per Club, il Los Angeles FC di Giroud è l'ultima qualificata: vinto lo spareggio con l'America

Si legge su msn.com: A meno di quindici giorni dall`inizio del Mondiale per Club, abbiamo scoperto anche l`ultima partecipante al torneo: si tratta del Los ...

Mondiale per Club, il Los Angeles FC di Giroud è l'ultima qualificata: vinto lo spareggio con l'America | Estero

Da informazione.it: A meno di quindici giorni dall'inizio del Mondiale per Club, abbiamo scoperto anche l'ultima partecipante al torneo: si tratta del Los Angeles FC, che nello spareggio giocato stanotte ha vinto 2-1 ai ...