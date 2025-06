Monaco | Sinner spaventoso Sarei sorpreso se Musetti in carriera vincesse più di Rune

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo, e gli appassionati di tennis non possono fare a meno di seguire le gesta dei nostri talenti. Sinner e Musetti sono al centro dell'attenzione, con Sinner che sembra promettere un futuro luminoso contro il forte Rune. Chi vincerà? La tensione cresce e il dibattito si infiamma: il potenziale di Musetti è indubbio, ma riuscirà a superare le aspettative? Scopriamolo insieme!

Il Roland Garros 2025 sta per entrare nella sua fase decisiva. Si apre la seconda settimana di match ed all’orizzonte iniziamo a intravedere i possibili vincitori dei due tornei. La puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, in onda sul canale YouTube di OA Sport, e condotta da Dario Puppo ha toccato moltissimi argomenti. Come al solito tra gli ospiti era presente Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, che ha iniziato il suo racconto dalla secca vittoria di Jannik Sinner: “ Davvero una vittoria nettissima. Direi un Sinner spaventoso. Ha letteralmente annichilito Jiri Lehecka con un punteggio di 6-0 6-1 6-2 che parla davvero chiaro, con ben 11 game vinti consecutivamente che hanno spaccato il match. 🔗 Leggi su Oasport.it