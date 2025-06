Modena ti regala una notte nei weekend d' estate la terza notte per i turisti è gratis

Modena si prepara a incantare i turisti con l'iniziativa "Modena ti regala una notte"! A partire da metà giugno, chi prenota due notti nei weekend estivi potrà godere di una terza notte gratuita. Un'opportunità irresistibile per esplorare il patrimonio artistico e culinario della città, proprio mentre l'Italia riscopre il turismo locale. Non lasciarti sfuggire questa occasione: amplifica la tua esperienza e vivi Modena come mai prima d’ora!

Prende il via a metà giugno l'iniziativa "Modena ti regala una notte", pensata per incentivare i turisti a prolungare la loro permanenza nei fine settimana. A chi trascorrerà almeno due notti tra venerdì, sabato e domenica in una delle strutture ricettive provinciali, la Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - "Modena ti regala una notte", nei weekend d'estate la terza notte per i turisti è gratis

