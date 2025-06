Modena stop ai sacchi a terra | dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico

Modena si appresta a scrivere una nuova pagina nella gestione dei rifiuti! Dal 2 giugno, il centro storico dirà addio ai sacchi a terra grazie all'installazione di 60 cassonetti per carta e plastica. Una mossa che non solo migliora la pulizia urbana, ma si inserisce in un trend più ampio di sostenibilità e innovazione nelle città italiane. Sarà interessante vedere come questa iniziativa influenzerà il comportamento dei cittadini e la qualità della vita in città.

A una settimana dall'installazione dei 60 nuovi cassonetti per carta e plastica nella zona dei viali, Modena si prepara a una vera e propria svolta nella gestione dei rifiuti nel centro storico. Lunedì 2 giugno partirà ufficialmente la nuova modalità di raccolta, che abbandona definitivamente i.

