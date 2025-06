Modena mercato del lunedì confermato anche il 2 giugno | shopping festivo al Parco Novi Sad

Il mercato del lunedì di Modena non si ferma nemmeno per la Festa della Repubblica! Lunedì 2 giugno, il Parco Novi Sad si trasformerà in un vivace centro di shopping e socializzazione. Un'occasione perfetta per scoprire prodotti locali e sostenere i piccoli commercianti, mentre ci si gode l'atmosfera festiva. In un'era in cui il ritorno alle tradizioni sta prendendo piede, questo mercato rappresenta un'importante opportunità per riscoprire le radici e rafforzare la comunit

Anche in occasione della Festa della Repubblica, il tradizionale mercato del lunedì a Modena si terrà regolarmente lunedì 2 giugno, come di consueto nell’area del Parco Novi Sad. Una conferma attesa da cittadini e visitatori, che avranno così la possibilità di approfittare della giornata festiva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena, mercato del lunedì confermato anche il 2 giugno: shopping festivo al Parco Novi Sad

Altre letture consigliate

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale

Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Cerca Video su questo argomento: Modena Mercato Lunedì Confermato Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il mercato del lunedì ci sarà regolarmente anche il 2 giugno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online