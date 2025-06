Modena celebra la Festa della Repubblica con l' alzabandiera e onorificenze a 13 cittadini illustri

Modena si prepara a un evento straordinario per celebrare il 79° anniversario della Repubblica Italiana! Lunedì 2 giugno, la storica Piazza Roma si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, con l'alzabandiera e onorificenze a ben 13 cittadini illustri. Un'occasione unica per riflettere sul valore della comunità e sull'importanza del senso civico, in un momento in cui l'unità è più che mai fondamentale. Non perdere l'opportunità di vivere questa celebrazione!

Lunedì 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, Modena si stringe attorno ai suoi simboli più alti con una giornata di celebrazioni promossa dalla Prefettura in collaborazione con le Istituzioni provinciali. Il cuore della Festa sarà Piazza Roma. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena celebra la Festa della Repubblica con l'alzabandiera e onorificenze a 13 cittadini illustri

Ne parlano su altre fonti

Il 2 giugno in piazza Roma a Modena le celebrazioni della Festa della Repubblica; Festa della Repubblica con alzabandiera in Piazza Roma; Festa della Repubblica, a Casinalbo una giornata tra sport e memoria; Festa della Repubblica, le onorificenze: tutti i nuovi cavalieri, ufficiali e commendatori in Maremma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni a Reggio Emilia e provincia. VIDEO

Secondo reggionline.com: REGGIO EMILIA – La Repubblica compie 79 anni e come da tradizione sono diversi gli appuntamenti in città e in provincia per celebrare la Festa nazionale, che a Roma vedrà sfilare le forze armate e le ...

Festa della Repubblica in piazza: "Sostegno agli enti locali". Consegnate cinque onorificenze

Da ilrestodelcarlino.it: Nelle parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella lette ieri mattina in piazza Roma dal prefetto di Modena Alessandra Camporota c’è la ragione dell’attualità della Festa della Repubblica ...

Festa della Repubblica, Mattarella celebra la “sovranità dell’Europa” e la Lega lo attacca. Schlein: “Meloni prenda le distanze”. Tajani: solidarietà al Quirinale

Come scrive repubblica.it: "Nessuna polemica col presidente della Repubblica. Oggi è la festa degli ... Meloni al Capo dello Stato nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica, i cui valori sono incarnati proprio ...