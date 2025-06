Modena | attesa per il nuovo progetto tecnico Vivarini e D' Angelo in pole

Modena è in fermento: l'attesa per il nuovo progetto tecnico di Vivarini e D'Angelo sta per concludersi. In un periodo in cui le panchine della Serie B vivono un autentico effetto domino, il Modena vuole fare la scelta giusta per il futuro. Sarà interessante osservare come questa decisione influenzerà le ambizioni della squadra e il tifo locale. Una nuova era sta per iniziare; chi sarà a guidarla?

Ancora qualche giorno e poi, forse, il Modena scioglierà le riserve sul nuovo progetto tecnico. Come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza, nulla sarebbe accaduto prima della fine dei playoff e così è stato perché la volontà era quella di capire in che modo si sarebbe scatenato l'effetto domino delle panchine di B. Con la retrocessione di Empoli e Monza qualcosa inizia a muoversi, toscani e brianzoli saluteranno D'Aversa e Nesta e hanno messo nel mirino Guido Pagliuca, reduce dalla strepitosa stagione con la Juve Stabia. Al Monza piace anche Michele Mignani, il quale noi abbiamo mai spinto con decisione tra i candidati verso la panchina canarina perché di riscontri ce ne sono stati pochi in tal senso, ma l'ex tecnico del Modena lascerà Cesena e sarà libero, normale venga accostato.

