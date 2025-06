Mobilità personale ATA 2025 26 | il 3 giugno i bollettini Dove vedere la comunicazione con l’esito della domanda

Il 3 giugno segna un'importante tappa per il personale ATA: saranno pubblicati gli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2025/26. Un momento cruciale che non solo determina il futuro lavorativo di molti, ma riflette anche le dinamiche in continua evoluzione del sistema scolastico italiano. Controlla il sito dell’Ufficio territoriale per scoprire se le tue aspirazioni si sono concretizzate. Non lasciarti sfuggire questa notizia!

Martedì 3 giugno saranno resi noti gli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 202526 presentate dal personale ATA entro il 31 marzo scorso. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 dell’Ordinanza Ministeriale, gli esiti delle domande di trasferimento o passaggio vengono pubblicati sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione. L'articolo Mobilità personale ATA 202526: il 3 giugno i bollettini. Dove vedere la comunicazione con l’esito della domanda . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

