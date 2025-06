Mobilità Dirigenti Scolastici 2025 26 | confronto al Ministero su organici e incarichi

Il 27 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha aperto un confronto cruciale sulla mobilità dei Dirigenti Scolastici per l’anno 2025/2026. Un tema che tocca non solo le scuole, ma anche il futuro della formazione in Italia. Con la crescente attenzione verso la qualità dell'insegnamento, questo incontro segna un passo fondamentale per garantire organici adeguati e incarichi strategici. La gestione del personale scolastico è più che mai al centro del dibattito pubblico!

Si è svolto lo scorso 27 maggio 2025, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, un incontro ufficiale per discutere della mobilità dei Dirigenti Scolastici e della determinazione dell’organico per l’anno scolastico 20252026. Alla riunione ha partecipato l’ANP (Associazione Nazionale Presidi), insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione, tra cui la Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per . Mobilità Dirigenti Scolastici 202526: confronto al Ministero su organici e incarichi . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Dirigenti scolastici: mobilità su 100% posti, + 12 milioni di euro per il FUN. ANP: “Agiamo concretamente per risultati reali. Grazie al Ministro” - Il 21 maggio 2025 il Senato ha approvato due emendamenti richiesti dall'ANP nella legge di conversione del D.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mobilità dei dirigenti scolastici 2025/26 e determinazione dell’organico: incontro al Ministero; Mobilità DS nel decreto scuola: disponibile il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione per l'a.s. 2025/2026. La deroga deve rispettare le riserve per i vincitori dei concorsi; Assunzioni e conferimento incarichi ai dirigenti scolastici per l'a.s. 2025/26, confronto fra Amministrazione e sindacati; Mobilità dirigenti scolastici: discriminati i vincitori del riservato. 🔗Se ne parla anche su altri siti