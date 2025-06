Mobilità ATA | Dove consultare gli esiti disponibili dal 3 giugno?

Martedì 3 giugno segna una data cruciale per il personale ATA: gli esiti delle domande di mobilità per l’a.s. 2025/26 saranno finalmente rivelati. In un contesto di continua evoluzione del mondo scolastico, la mobilità diventa un tema centrale per garantire un ambiente educativo dinamico e al passo con le esigenze. Non perdere l’occasione di scoprire dove consultare i risultati e cosa fare in caso di mancata assegnazione!

Martedì 3 giugno saranno pubblicati i bollettini con gli esiti delle domande di mobilità ATA per l’a.s. 202526. I risultati saranno accessibili sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di destinazione e comunicati tramite e-mail agli interessati. Ecco dove consultare gli esiti e cosa accade in caso di mancata assegnazione Mobilità ATA: dove consultare gli esiti Dal . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio

La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Mobilità Ata Consultare Esiti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA; Mobilità personale ATA 2025/26: ecco i posti disponibili. Esiti il 3 giugno. AGGIORNATO; Mobilità docenti 2025-26. Pubblicati i trasferimenti e i passaggi. Ecco le disponibilità residue; Mobilità 2025, tra domanda di trasferimento ATA e passaggio di profilo quale viene valutata prima?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia