MITO SettembreMusica | Alberto Meomartini nuovo presidente e Speranza Scappucci prossima direttrice artistica

Il festival MITO SettembreMusica si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Alberto Meomartini come presidente e Speranza Scappucci nella direzione artistica. Un binomio che promette di portare freschezza e innovazione nella musica classica, in un momento in cui l'arte è più vitale che mai. L’incontro tra tradizione e modernità sarà la chiave per attrarre nuove generazioni. Riusciranno a trasformare il panorama musicale italiano?

I sindaci delle Città Milano e di Torino, Giuseppe Sala e Stefano Lo Russo, hanno nominato nuovo Presidente di MITO SettembreMusica Alberto Meomartini, dirigente d’azienda e imprenditore, già al vertice di alcune delle più importanti industrie energetiche del Paese e da sempre attivo in ambito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - MITO SettembreMusica: Alberto Meomartini nuovo presidente e Speranza Scappucci prossima direttrice artistica

Leggi anche MITO SettembreMusica presenta le sue “Rivoluzioni” - Mitò SettembreMusica 2025, intitolato “Rivoluzioni”, torna dal 3 al 18 settembre unendo Milano e Torino in un festival musicale unico.