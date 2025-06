Missione a San Gregorio per i volontari di Puliamo i quartieri

Sabato 31 maggio, un gruppo di volontari ha dato il via a una missione di pulizia nel quartiere San Gregorio, dimostrando che la cura del proprio territorio è un gesto d’amore collettivo. In un’epoca in cui il rispetto per l'ambiente e la comunità sono più cruciali che mai, iniziative come "Puliamo i quartieri" rappresentano una risposta concreta alla crescente esigenza di sostenibilità e coesione sociale. Unisciti al cambiamento!

Nel pomeriggio di sabato 31 maggio i volontari di “Puliamo i quartieri” si sono ritrovati nei pressi del centro giochi Perseo per occuparsi della pulizia del quartiere San Gregorio. Nell’ora e mezza di attività cittadini, Ministri Volontari di Scientology, Peace Brothers, volontari di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Missione a San Gregorio per i volontari di Puliamo i quartieri

