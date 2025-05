Missili e droni russi su Kiev segnalate numerose esplosioni

Nella notte, Kiev è tornata a tremare sotto il fragore di missili e droni russi, un attacco che riaccende l'attenzione globale sul conflitto in Ucraina. Le esplosioni hanno risuonato in tutta la capitale, mentre l'aeronautica militare ucraina lanciava l'allerta. Questo evento non è solo un episodio isolato, ma parte di una strategia di escalation che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici in Europa. Come reagirà il mondo a questa nuova ondata di violenza

Un attacco con missili balistici e droni è stato lanciato nella notte dalle forze armate russe sulla regione di Kiev e sulla capitale ucraina. Come riporta il The Kyiv Independent sono state udite numerose esplosioni in varie parti della città. L'aeronautica militare ucraina ha dato l'allarme per l'avvicinamento di droni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili e droni russi su Kiev, segnalate numerose esplosioni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili

Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Cerca Video su questo argomento: Missili Droni Russi Kiev Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Russia e Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni russi su Kiev, civili feriti - Sindaco Mosca: respinto attacco di due droni diretti verso la città; La Russia ha attaccato Kiev con missili e droni dopo l'inizio dello scambio di prigionieri con l'Ucraina; Missili e droni russi su Kiev, segnalate numerose esplosioni; Ucraina, peggior attacco russo di sempre con 367 droni: 12 morti. Inviato Usa: attacchi russi vergognosi, cessate il fuoco ora. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Missili e droni russi su Kiev, segnalate numerose esplosioni

Riporta ansa.it: Un attacco con missili balistici e droni è stato lanciato nella notte dalle forze armate russe sulla regione di Kiev e sulla capitale ucraina. Come riporta il The Kyiv Independent sono state udite num ...

Massiccio attacchi di droni e missili russi su Kiev. Nessuno spiraglio per una tregua

Da msn.com: Kiev: la Russia non ha ancora inviato il suo memorandum di pace La Russia non ha ancora trasmesso il "memorandum" promesso dal suo presidente, Vladimir Putin. Se ne è lamentato il ministro degli Ester ...

Kiev, 'nuovo record di 355 droni russi contro l'Ucraina'

Riporta ansa.it: Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con nove missili da crociera e un record di 355 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica milit ...