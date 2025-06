Mirko Locatelli è morto | si è spento a 50 anni il regista milanese

Mirko Locatelli, regista milanese, è morto all’età di 50 anni dopo una breve malattia. Nel 2013 aveva diretto Corpi estranei con Filippo Timi ma tra i film che portano la sua firma ci sono anche Isabelle e La memoria del mondo. Chi era il registra Mirko Locatelli Nato a Milano il 22. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Mirko Locatelli è morto: si è spento a 50 anni il regista milanese

Morto il regista Mirko Locatelli, il cantore sensibile di adolescenza e disabilità

Il cinema italiano perde un’anima profonda: Mirko Locatelli, regista di storie che hanno messo in luce l’adolescenza e la disabilità, ci lascia a soli 50 anni.

