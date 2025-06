Mio fratello è morto L’urlo del fratello di Dario morto a soli 39 anni sul posto di lavoro

Una tragedia che colpisce nel profondo: Dario, solo 39 anni, ha perso la vita sul lavoro, lasciando un vuoto incolmabile. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema di crescente rilevanza in un'epoca in cui ogni giorno migliaia di persone affrontano rischi per guadagnarsi da vivere. Le urla strazianti di un fratello non devono rimanere inascoltate. È tempo di agire affinché simili drammi non si ripetano

Una nuova tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino nel porto di Livorno, trasformando quella che avrebbe dovuto essere una normale giornata di lavoro in una scena di dolore e sgomento. Ancora una volta, un luogo di fatica quotidiana si è improvvisamente trasformato in teatro di disperazione, dove le urla strazianti di un fratello hanno rotto il silenzio, annunciando la fine prematura di una vita. È successo nel cuore pulsante dell’area portuale, dove centinaia di lavoratori ogni giorno si preparano per i loro turni e dove, invece, ieri si è pianto un collega, un amico, un fratello. Dario Pellegrini, 39 anni, era un dipendente dell’Agenzia per il lavoro in porto (Alp) da cinque anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

