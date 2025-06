MindLeague | un progetto per promuovere insieme sport e benessere psicologico

Scopri MindLeague, il progetto innovativo che unisce sport e benessere psicologico! In un'epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito sociale, MindLeague forma allenatori e allenatrici per diventare veri e propri coach del benessere per giovani atleti. Immagina un futuro in cui il campo diventa un luogo di crescita non solo fisica, ma anche emotiva. Unisciti al movimento: insieme possiamo fare la differenza!

Parlare di salute mentale nei luoghi dello sport e far sì che allenatori e allenatrici di qualsiasi sport possano diventare promotori del benessere psicologico dei giovani. Il progetto si chiama MindLeague ed è stato ideato da giovani per altri giovani. MindLeague è rivolto a chi allena ragazze e ragazzi tra i 9 e i 14 anni e vuole mettere a disposizione risorse pratiche e accessibili a figure educative, come quelle degli allenatori sportivi (di qualsiasi indirizzo), che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo psico-sociale dei più giovani. Il team è composto da Federica Aceto, laureata in Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici presso l'Università di Milano-Bicocca, esperta in progetti di promozione del benessere mentale; Nicholas Napolitano, ingegnere informatico, formatore e innovation specialist; e Daniele Pili, imprenditore nel settore biomedico e fondatore della società tecnologica REACT.

