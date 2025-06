Minaccia di gettarsi nel Po giovane salvata dalla polizia

Un intervento tempestivo ha salvato una giovane donna a Ferrara, minacciando di gettarsi nel Po. Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante: il benessere mentale dei giovani. Le pressioni sociali e la solitudine sono sfide quotidiane che non possiamo ignorare. La prontezza della polizia dimostra che ogni vita conta e che il sostegno è fondamentale. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per costruire una rete di aiuto.

Ferrara, 1 giugno 2025 - Minaccia il suicidio, giovane salvata dalla polizia a Ferrara. La donna aveva detto a un familiare di volersi gettare nel fiume Po. Sul posto sono intervenuti gli agenti che l'hanno salvata. Dopo alcuni passaggi sugli argini del fiume, gli agenti - su indicazione di un automobilista - si sono recati sul ponte carrabile che permette di attraversare il Po dove la giovane era stata segnalata in compagnia di altri passanti. Una volta raggiunta, la ragazza - in evidente stato di alterazione - è stata messa in sicurezza dai poliziotti e poi affidata alle cure dei sanitari.

Tragedia sfiorata a Borgotaro: minaccia di gettarsi da un ponte, 25enne salvata dai carabinieri

La notte del 25 maggio a Borgo Val di Taro è stata segnata da attimi di terrore, quando una giovane di 25 anni ha minacciato di gettarsi da un ponte.

