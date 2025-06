Minacce online alla figlia di Meloni parla il prof sotto accusa | Una leggerezza chiedo scusa

Il mondo si divide, ma le parole hanno un peso enorme. Stefano Addeo, insegnante di tedesco, è finito nel mirino della polemica per un post controverso sulla figlia del premier Meloni. In un'epoca in cui le opinioni si diffondono istantaneamente, riflettiamo sull'impatto delle nostre dichiarazioni. L'empatia verso i più vulnerabili è fondamentale, ma il confine tra libertà d'espressione e rispetto è sottile. Un errore di comunicazione può trasformarsi in una tempesta mediat

Stefano Addeo, insegnante di tedesco in un istituto superiore del Napoletano, è finito al centro delle polemiche per un post scritto contro la figlia del premier Giorgia Meloni, dopo aver appreso da un telegiornale che il governo non avrebbe dichiarato Netanyahu criminale di Stato. "La situazione dei bambini di Gaza mi addolora moltissimo, piango ogni notte" dice intervistato da Tgcom24. "Scosso, ho pubblicato un messaggio contro la figlia della premier Meloni. Una leggerezza una stupidaggine ho chiesto su WhatsApp a ChatGPT". Un post che lui stesso definisce oggi "un errore gravissimo". Dopo l’ondata di indignazione, il docente si è scusato pubblicamente: "Non si gioca con i bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Minacce online alla figlia di Meloni, parla il prof sotto accusa: "Una leggerezza, chiedo scusa"

Choc contro la figlia di Giorgia Meloni: le parole al veleno - Un'ondata di indignazione ha colpito il panorama politico italiano dopo un attacco alla figlia di Giorgia Meloni, legato alla tragica morte di Martina Carbonaro.

