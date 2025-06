Minacce e incendi alle auto della famiglia di Rino Gattuso | condannato a 13 anni capo ‘ndrangheta

Un capitolo inquietante nel racconto della criminalità organizzata in Italia. La condanna di Aldo Abbruzzese, capo ‘ndrangheta a Schiavonea, segna un passo avanti nella lotta contro il crimine. Ma le minacce e gli incendi alle auto della famiglia di Rino Gattuso rivelano quanto la paura possa ancora minacciare la vita quotidiana dei cittadini. È un richiamo alla responsabilità collettiva: è ora di dire basta alla violenza!

Per gli incendi alle auto dei familiari di Gattuso condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere Aldo Abbruzzese, 52 anni, considerato il capo della ‘ndrangheta a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano. A sette anni è stato invece condannato Mustaphà Hamil, 44enne di origine marocchina, ritenuto suo complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rovigo, epatite C da trasfusione infetta: dopo 60 anni, il Comune condannato a pagare 675mila euro

Dopo oltre sei decenni di attesa, una donna contagiata da epatite C nel 1967 a Rovigo per una trasfusione infetta ottiene giustizia.

Cerca Video su questo argomento: Minacce Incendi Auto Famiglia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La sindaca di Monteodorisio dopo l’incendio dell’auto: «I miei figli terrorizzati, non mi piego alle minacce; Auto bruciate e minacce alla famiglia di Gattuso nel mirino del racket, due condanne ·; Incendio auto Catia Di Fabio: Hanno toccato la mia famiglia ma non mi arrendo, avanti a testa alta; Minacce di morte al presidente Schifani. Solidarietà del sindaco di Canicattì. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce: condannato Empedoclino

Secondo scrivolibero.it: Il Gip del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Zampino, a seguito di richiesta di patteggiamento, ha condannato alla pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni, un 39enne empedoclino per i reati di maltrattament ...

Minacce, auto incendiate e taniche di benzina fuori casa: avvocato condannato a 5 anni per stalking alla ex

Da fanpage.it: Avrebbe messo in atto vari comportamenti persecutori anche verso la sua famiglia e il legale, tra i quali minacce e incendi di auto. Cinque anni di reclusione è la condanna che ieri pomeriggio i ...

Minacce, incendi, danni alle auto e oggetti dal balcone: arrestato un 47enne. «Era l'incubo dei residenti della zona»

Come scrive msn.com: Era diventato l'incubo dei residenti di un tratto di via Aquilonia, all'incrocio con via Roccaromana, non lontano dal quartiere Pigneto di Roma: lanci di oggetti dal balcone, incendi dolosi di ...