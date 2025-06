Minacce di morte alla figlia di Meloni dal docente campano di tedesco Stefano Addeo | Le auguro la fine della ragazza di Afragola

In un clima di crescente intolleranza, le minacce di morte rivolte a Ginevra Meloni, figlia della premier Giorgia Meloni, scuotono i social. L'insegnante di tedesco Stefano Addeo ha pubblicato un post inquietante, scatenando indignazione e richieste di giustizia. Questo episodio mette in luce un trend allarmante: l'escalation di violenza verbale online. È tempo di riflettere sulle conseguenze delle parole e sulla responsabilità di chi le pronuncia.

Tramite un post choc comparso sul suo profilo, il docente campano di tedesco Stefano Addeo ha augurato la morte alla primogenita della premier, Ginevra. Il professore si è poi scusato Minacce di morte social alla figlia di Giorgia Meloni, Ginevra. Tramite un post choc comparso sul suo profilo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Minacce di morte alla figlia di Meloni dal docente campano di tedesco Stefano Addeo: "Le auguro la fine della ragazza di Afragola"

