Minacce alle figlie della Meloni il prof napoletano chiede scusa | È stato stupido

In un clima di crescente tensione politica, il docente napoletano si scusa per le minacce rivolte alle figlie della Meloni, ma conferma il suo dissenso. Questo episodio mette in evidenza come l’odio online possa travolgere il dibattito politico, destando preoccupazione. Un punto interessante? La necessità di un confronto più civile in un'epoca in cui il dialogo è sempre più difficile. La responsabilità di ogni parola è fondamentale!

"È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo". Lo afferma il docente di Tedesco di un istituto superiore della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Minacce alle figlie della Meloni, il prof napoletano chiede scusa: “È stato stupido”

