Minacce alla figlia di Meloni il prof | Chiedo scusa Gesto stupido In classe non ho mai fatto politica

Un gesto di follia che riaccende il dibattito sulla responsabilità nell'era dei social. L'insegnante, dopo aver minacciato la figlia della premier Meloni, chiede scusa, ma il danno è fatto. Questo episodio mette in luce quanto sia fondamentale riflettere sulle parole e sull'impatto che possono avere, specialmente quando si parla di figure pubbliche. La classe deve rimanere un luogo di educazione e rispetto. Quanto siamo disposti a tollerare l'odio online?

L'insegnante, dopo la pubblicazione del post con minacce riguardante la figlia della presidente del Consiglio Meloni, chiede scusa: "È stato un gesto stupido, scritto d'impulso" ha detto al Roma. Il docente è stato identificato qualche ora dopo la pubblicazione del post e la diffusione. Nel post augurava alla figlia del Premier "la stessa sorte della ragazza di Afragola" uccisa dall'ex fidanzato alcuni giorni fa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inferno familiare ad Ancona, schiaffi all'ex compagna e minacce alla figlia di 3 anni: 53enne arrestato

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e minacce alla loro figlia di appena tre anni.

Cerca Video su questo argomento: Minacce Figlia Meloni Prof Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un prof di Nola l’autore delle minacce alla figlia di Meloni: “Le auguro la sorte di Martina”; Minacce alla figlia di Meloni, la premier: Clima violento e malato; Un prof campano l'autore delle minacce social alla figlia di Meloni. L'ira di Valditara: «Sanzioneremo chi non è degno di insegnare; È un prof campano l'autore delle minacce alla figlia di Meloni: «Ti auguro la fine di Martina». Odio social anche contro le figlie del ministro Piantedosi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meloni, minacce alla figlia; parla il prof campano: «Un gesto stupido, chiedo scusa»

Lo riporta msn.com: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: ...

Meloni, minacce alla figlia Ginevra, il prof si scusa: «Ho sbagliato, ma a scuola non parlo di politica»

Riporta msn.com: «Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola». Questo messaggio minaccioso, girato sui social e denunciato da ...

Il prof delle minacce alla figlia della Meloni, 'chiedo scusa'

Lo riporta ansa.it: "È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresen ...