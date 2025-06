Minacce alla figlia di Giorgia Meloni | professore sotto accusa sdegno bipartisan contro l’odio sui social

Il caso del professore campano, Stefano Addeo, che ha minacciato la figlia della premier Giorgia Meloni, ha scosso l'opinione pubblica, scatenando una reazione bipartisan. Questo episodio non è solo un attacco personale, ma un sintomo preoccupante dell'odio crescente sui social media. In un'epoca in cui le parole possono ferire e dividere, è fondamentale riflettere su come possiamo tutti contribuire a un dialogo più rispettoso e costruttivo.

Un professore campano è finito al centro di un’ondata di indignazione per aver rivolto minacce gravi alla figlia della premier Giorgia Meloni. Il caso ha provocato un’ondata di solidarietà politica trasversale e acceso nuovamente i riflettori sul clima d’odio diffuso sui social. L’uomo, identificato come Stefano Addeo, classe 1960, docente di tedesco in provincia di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

