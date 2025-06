Minacce a Matteo Piantedosi la UIL PA Vigili del Fuoco di Avellino condanna e manifesta solidarietà

Le minacce a Matteo Piantedosi mettono in luce un problema sempre più urgente: l'intolleranza nel dibattito pubblico. Giovanni De Lisa, segretario della UIL PA Vigili del Fuoco di Avellino, non si è tirato indietro, condannando fermamente questo gesto inaccettabile. In un'epoca in cui la libertà di espressione è messa alla prova, è fondamentale difendere i valori democratici con coraggio e unità. La solidarietà è il primo passo verso un cambiamento reale.

Il segretario generale della UIL PA Vigili del Fuoco di Avellino, Giovanni De Lisa, ha condannato con fermezza le minacce ricevute dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, tramite i social network nella giornata di ieri. De Lisa ha definito il gesto "inaccettabile" e ha sottolineato che

