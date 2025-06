Minacce a figlia Meloni prof si scusa

Il gesto impulsivo di un professore napoletano ha acceso il dibattito sull'insegnamento e il rispetto nel contesto attuale. In un clima di crescente polarizzazione, le parole auguranti la morte a una bambina mostrano quanto sia importante riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. La scusa del docente ci ricorda che anche in momenti di tensione, la responsabilità resta fondamentale. Un episodio che deve farci interrogare sul ruolo educativo.

11.22 "E' stato un gesto stupido, scritto d'impulso nella notte. Chiedo scusa per il contenuto del post:non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina". Lo dice in un'intervista al Roma Online il professore di tedesco in un liceo del Napoletano che ha augurato alla figlia della premier Meloni "la sorte della ragazza di Afragola", la 14enne uccisa dall'ex fidanzato. "Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il prof e le minacce alla figlia di Meloni: ‚ÄúChiedo scusa, un gesto stupido‚ÄĚ

Le parole di Stefano Addeo, il professore che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni, sollevano un dibattito acceso su libertà di espressione e responsabilità.

