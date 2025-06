Mille nuotatori e 44 società sportive Acciaio il Meeting fa boom

Il “Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni” ha conquistato il cuore degli sportivi, con ben mille nuotatori provenienti da 44 società. Un evento che non solo celebra lo sport, ma evidenzia anche l'importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni. Con oltre 3.600 prove cronometrate, questo meeting si inserisce nel trend crescente del nuoto come strumento di aggregazione e valorizzazione del territorio. Preparati a tuffarti in un mare di emozioni!

Mille gli atleti in gara per la quarta edizione di “ Acciaio, Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni “, organizzato dalla Polisportiva Clt con il sostegno della Fondazione Carit. Da venerdì scorso ad oggi, impegnate nelle piscine del Clt 44 società sportive provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti in gara e 3. 600 prove cronometrate. La manifestazione, a ingresso libero per il pubblico, si svolge alla Piscina Clt di Largo Pantano, offrendo agli spettatori un’occasione unica per assistere da vicino alle performance di nuotatori di tutte le categorie, Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Assoluti, impegnati in batterie individuali e staffette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille nuotatori e 44 società sportive “Acciaio“, il Meeting fa boom

Cerca Video su questo argomento: Mille Nuotatori 44 Società Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Mille nuotatori e 44 società sportive “Acciaio“, il Meeting fa boom; ‘Acciaio’, mille atleti a Terni per il Meeting nazionale di nuoto: «Sport, formazione e territorio»; Nuoto, brillano le giovani promesse siracusane al 19° Trofeo Piskeo: medaglie per Castorina e Doronzo. 🔗Cosa riportano altre fonti