Mille a tavola in via Rizzoli per combattere i disturbi alimentari

Un milione di emozioni a tavola: ieri, via Rizzoli è diventata il palcoscenico di un evento straordinario, unendo mille persone per una causa importante. La lotta contro i disturbi alimentari ha trovato una voce collettiva, dimostrando come la solidarietà possa essere un potente strumento di cambiamento. Partecipare è stato un gesto non solo di condivisione, ma anche di consapevolezza: ogni piatto condiviso rappresenta un passo verso la guarigione. Unisciti al movimento!

Un migliaio di persone attorno a una unica tavolata, lunghissima, che nella serata di ieri, 31 maggio, ha attraversato tutta via Rizzoli. È l'evento solidale per raccogliere fondi destinati a progetti terapeutici e di riabilitazione di giovani che soffrono di disturbi alimentari. Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Mille a tavola in via Rizzoli per combattere i disturbi alimentari

