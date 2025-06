Miley Cyrus si è esibita a sorpresa in un club a New York

Miley Cyrus ha sorpreso tutti con un'improvvisata esibizione al Dollar Bill di Brooklyn, portando sul palco brani freschi dal suo nuovo album "Something Beautiful". Un gesto che non solo riaccende l'entusiasmo dei fan, ma si inserisce in un trend crescente di artisti che tornano a esibirsi in spazi intimi. Quale modo migliore per connettersi davvero con il pubblico? La magia della musica live è tornata: sei pronto a viverla?

Miley Cyrus a sorpresa è apparsa in un club a New York dove si è esibita con due dei brani presenti nel nuovo album Something Beautiful, pubblicato lo scorso 30 maggio. La popstar ha stupito i fan sulle note di Easy Lover ed di E very Girl You’ve Ever Loved al Dollar Bill di Brooklyn, un nightclub di New York. Nel locale si stava tenendo un party per la release del nuovo lavoro in studio della 32enne, nel quale erano presenti i dj Jon Ali ed Olive. Ad un certo punto, intorno all’1 di notte l’artista è arrivata nel club, dove ha tenuto un lungo discorso per celebrare la comunità queer e i suoi fan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus si è esibita a sorpresa in un club a New York

Altre letture consigliate

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro

Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro.

Cerca Video su questo argomento: Miley Cyrus Esibita Sorpresa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Miley Cyrus ha sorpreso i suoi fan con un’esibizione esclusiva allo Chateau Marmont; Miley Cyrus si è esibita con alcuni brani del nuovo album Something Beautiful in anteprima per i fan. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Miley Cyrus ha sorpreso i suoi fan con un’esibizione esclusiva allo Chateau Marmont

Da billboard.it: Miley Cyrus ha sorpreso i suoi fan con un'esibizione esclusiva al Chateau Marmont di Los Angeles, un evento organizzato da TikTok ...

Miley Cyrus, dopo “End Of The World” presenta a sorpresa un nuovo brano “More To Lose”

Scrive msn.com: Miley Cyrus si è esibita con un nuovo brano ... nel quale insieme all’ultimo brano presentato sabato a sorpresa, ci saranno Prelude, Something Beautiful ed End Of The World.

A Miley Cyrus piace stupire il suo pubblico: la recensione di Something Beautiful

Da vanityfair.it: Rispetto ai dischi precedenti dell’artista, il nuovo album è più sperimentale. I singoli immediati e radiofonici lasciano spazio a brani più lunghi e complessi, che spaziano con irrequietezza tra gene ...