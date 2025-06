Milano Cortina 2026 Mit | Conto alla rovescia mancano 250 giorni avanti con cantieri

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato: mancano solo 250 giorni! Questo evento non segna solo un traguardo sportivo, ma rappresenta un'opportunità unica per ripensare le infrastrutture italiane. Con cantieri attivi e centinaia di imprese coinvolte, l'Italia si prepara a mostrare al mondo il suo volto migliore. Sarà un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza delle Alpi e dell’ospital

Per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 " il conto alla rovescia è iniziato: mancano 250 giorni". Così in una nota il ministero delle Infrastrutture, che sottolinea che "insieme alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e a centinaia di imprese, è al lavoro senza sosta per realizzare opere solide, moderne e funzionali, indispensabili per il successo dei Giochi". "Lavori a ritmo serrato". "In particolare – spiega il Mit – procedono a ritmo serrato i lavori in alcuni dei luoghi simbolo più iconici, tra cui il Villaggio Olimpico e Paralimpico, che accoglierà oltre 1.400 atleti da tutto il mondo.

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili.

