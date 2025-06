Milano Basket Stars supera Green Le Mura Spring | finale sfumata per un soffio

In una finale avvincente, il Milano Basket Stars ha sfiorato il trionfo contro Green Le Mura Spring, con un punteggio di 47-59. Nonostante l'ottima performance di Vujovic e Dell’Orto, non è bastata a contenere l'inarrestabile Paulsson, autore di 19 punti. Questo match evidenzia come il basket femminile stia guadagnando sempre più attenzione e passione in Italia. Chi sarà la prossima protagonista di questa entusiasmante crescita?

Milano Stars 47 Green Le Mura Spring 59 MILANO BASKET STARS: Bestagno 9, Vujovic 14, Savini 6, Dell’Orto 14, Sangan ne, Ruisi, Bottecchi, Shash 2, Polato 2, Santucci. All.: Fassina. GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Capodagli 11, Dianda, Tessaro, Morettini, Rapè 6, Valentino, Chiti ne, Maffei 14, Michelotti 9, Papa ne, Paulsson 19. All.: Ferretti. Arbitri: Bernardi di Cantù, Brambilla di Vimercate. Note: parziali 14-15, 22-34, 35-45. MILANO - Si infrange a due punti dall’obiettivo il sogno della finale per il Green Le Mura Spring. Le ragazze di Ferretti dovevano ribaltare il risultato dell’andata, vincendo con sedici punti di differenza, ma non ci sono riuscite per un solo canestro, in pratica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milano Basket Stars supera Green Le Mura Spring: finale sfumata per un soffio

