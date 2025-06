Milanesi flagellati da multe e autovelox | nel 2024 le infrazioni al Codice della Strada sono costate 205 milioni di euro

Milano, 1 giugno 2025 – Nel 2024, le multe hanno colpito duramente i milanesi, con un esborso di ben 205 milioni di euro! Questo fenomeno riflette un trend in crescita: il costo della mobilità sta diventando insostenibile. Con l’aumento degli autovelox e delle sanzioni, possedere un’auto non è più solo una questione di libertà, ma una vera e propria tassa annuale. Ma ci si può chiedere: è davvero così difficile rispettare le regole?

Milano, 1 giugno 2025 – Italiani flagellati dalle multe, avere un’auto – oltre ai costi noti di assicurazione, carocarburante e imposte varie – comporta ormai per la maggior parte dei conducenti una tassa supplementare, annuale, generata da sanzioni più o meno salate per divieti di sosta, Autovelox e limiti di velocità infranti; ancora, mancate revisioni, cambi degli pneumatici effettuati fuori tempo massimo e chi più ne ha più ne metta. E in cima alla classifica non poteva non esserci Milano, città nella quale fra radar antivelocità, strisce gialle e blu, Aree C e B guidare riuscendo a evitare le multe è diventata una gara a ostacoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it