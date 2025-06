Milan-Theo siamo ai saluti | rifiuta il rinnovo al ribasso e chiede di essere ceduto

Il Milan è in fermento: Theo Hernandez rifiuta il rinnovo e chiede di essere ceduto, con una distanza di 4 milioni tra domanda e offerta. In un calcio sempre più orientato ai grandi investimenti, l’esterno francese guarda verso una big europea, lasciando presagire un mercato estivo scoppiettante. Sarà interessante vedere se il Diavolo riuscirà a trattenere il suo talento o se dovrà affrontare una nuova era senza di lui!

La distanza tra domanda e offerta è incolmabile, intorno ai 4 milioni. Ma l'esterno non è convinto dell'Al Hilal e punta a una big europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Theo, siamo ai saluti: rifiuta il rinnovo al ribasso e chiede di essere ceduto

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

