Milan tesoretto da 120 milioni? Ecco come il club può spenderlo | Ricci e tutti gli altri gli obiettivi e i costi

Il Milan si prepara a investire un tesoretto di 120 milioni, ma come utilizzerà questi fondi cruciali? Con l’obiettivo di risalire la classifica e riconquistare la vetta del calcio italiano, i rossoneri puntano su talenti come Ricci e altri volti nuovi. Una strategia che non solo darà freschezza alla squadra, ma riflette un trend crescente: il rinnovamento come chiave per il successo. Riusciranno a risollevare le sorti del club?

La stagione fallimentare del Milan, per usare le parole di Giorgio Furlani, impatterà ovviamente anche sulla prossima.

Leggi anche Milan, il tesoretto dei prestiti: da Kalulu a Okafor. Il punto - Il Milan, alle prese con un calciomercato incerto senza gli introiti della Champions League, si concentra sul "tesoretto" dei prestiti.

Milan, tesoretto da 120 milioni? Ecco come il club può spenderlo: Ricci e tutti gli altri, gli obiettivi e i costi

La stagione fallimentare del Milan, per usare le parole di Giorgio Furlani, impatterà ovviamente anche sulla prossima.

Il Milan chiude una stagione da incubo e ora svende. Nel mirino del Manchester City per un'operazione monstre da 120 milioni.

Milan, ecco un tesoretto da 23 milioni

Vazquez) ma una mano potrebbe arrivare dal mercato: Galliani al lavoro sulle uscite di Diego Lopez e Menez, con potenziale tesoretto da quasi ventitre milioni utile per rafforzare il Milan.