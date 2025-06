Milan perché vuoi puntare su Udogie? Numeri statistiche e… versatilità

Il Milan punta gli occhi su Destiny Udogie, il terzino del Tottenham che sta facendo parlare di sé per le sue straordinarie statistiche e versatilità. In un mercato sempre più orientato verso giovani talenti in grado di adattarsi a vari ruoli, Udogie rappresenta un'opzione intrigante. La sua capacità di spingere sulla fascia e difendere con determinazione lo rende un profilo perfetto per il gioco offensivo rossonero. Sarà lui il futuro della difesa milanista?

Il Milan pensa alle prossime mosse di calciomercato e nel mirino c'è Destiny Udogie. Numeri e statistiche del terzino del Tottenham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, perché vuoi puntare su Udogie? Numeri, statistiche e… versatilità

Leggi anche Calciomercato Milan, Tare punta Udogie, Ndoye e non solo: la lista completa - Il calciomercato del Milan si scalpita: Igli Tare si prepara a diventare il nuovo ds rossonero. Tra voci di arrivi e possibili colpi, si prospetta un'estate movimentata con obiettivi come Tare, Udogie, Ndoye e altri.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, la difesa di Allegri: Gila e Udogie nel mirino, ma prima bisogna vendere

Scrive msn.com: Il nuovo Milan vuole ripartire da una difesa più solida rispetto a quella che nella stagione appena conclusasi ha subito (solo in campionato) 43 gol. Massimiliano.

Allegri ha fretta e il Milan pure: con Theo sarà addio, piace Udogie

Segnala msn.com: Il tecnico anticipa la ripresa al 4 luglio e anche Tare accelera sul mercato: il francese ha rifiutato il rinnovo al ribasso e partira, nel mirino anche Gila ...

Milan, il mercato in difesa: Gila, Luiz Felipe, Bijol, Udogie e tutte le altre piste di Tare

Lo riporta gazzetta.it: Il nuovo ds si muove su più fronti: Cambiaso il sogno quasi impossibile, l’occasione è Junior Firpo, in scadenza con il Leeds United ...