Milan per Leao sirene estere | Rafa nel mirino del Bayern

Rafael Leão, gioiello del Milan, attira l’attenzione del Bayern Monaco, sottolineando quanto sia cruciale il mercato estivo. La sua abilità di incidere nel gioco rossonero non passa inosservata, e mentre le sirene tedesche si fanno più forti, il futuro di Leão potrebbe ridefinire le ambizioni del Diavolo. Riuscirà il Milan a trattenere il suo talento? La sfida è aperta e il risultato potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione!

Il portoghese è ritenuto centrale agli occhi di Tare e Allegri per la ripartenza rossonera e per ora non sono arrivate offerte, ma i bavaresi lo hanno inserito nella lista dei rinforzi prioritari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, per Leao sirene estere: Rafa nel mirino del Bayern

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Modric, futuro con Davide Ancelotti? Potrebbero unirsi insieme ai Rangers; Leao pronto all’addio, colpa del nuovo allenatore: scelta la squadra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, per Leao sirene estere: Rafa nel mirino del Bayern

Scrive gazzetta.it: Il portoghese è ritenuto centrale agli occhi di Tare e Allegri per la ripartenza rossonera e per ora non sono arrivate offerte, ma i bavaresi lo hanno inserito nella lista dei rinforzi prioritari ...

Retroscena su Rafael Leao e il Milan: un rapporto a nervi tesi, tra le presunte (e smentite) parole di Scaroni, le discussioni accese nello spogliatoio, le sirene dall'estero e ...

Segnala tuttomercatoweb.com: Per centocinquanta milioni lo impacchetto Rafael Leao'. Presunte dichiarazioni del numero uno del Milan, Paolo Scaroni ... Negli ultimi giorni sono arrivate sirene dai soliti lidi arabi: fino ...

Milan: via Leao, lo scambio sblocca l’affare

Segnala calciomercato.it: Il Milan potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a cedere Leao per sbloccare un colpo in entrata. I dettagli ...