Carlo Pellegatti, voce storica del Milan, annuncia l'arrivo di una figura simbolo per il milanismo, direttamente dall'eredità di Paolo Maldini. In un periodo in cui i valori sportivi si intrecciano con le strategie di mercato, questa scelta potrebbe rappresentare una svolta epocale. I tifosi rossoneri, sempre più coinvolti nella rinascita della loro squadra, sperano in un futuro luminoso. È tempo di sognare in grande!

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Tra la voglia di Milanismo e i diktat di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Arriverà una figura per il Milanismo. Da Maldini …”

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

