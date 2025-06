Milan la difesa di Allegi | Gila e Udogie nel mirino ma prima bisogna vendere

Il Milan è pronto a reinventarsi! Con l'obiettivo di costruire una difesa impenetrabile, i nomi di Gila e Udogie girano intensamente nel pallone mercato. Ma c'è un paletto fondamentale: prima di acquistare, bisogna vendere. In un calcio che richiede investimenti oculati e strategie lungimiranti, la solidità difensiva diventa cruciale per tornare a competere ai vertici. Riuscirà il Diavolo a trovare il giusto equilibrio?

Il nuovo Milan vuole ripartire da una difesa più solida rispetto a quella che nella stagione appena conclusasi ha subito (solo in campionato). 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, la difesa di Allegi: Gila e Udogie nel mirino, ma prima bisogna vendere

