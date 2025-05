Milan la clamorosa scelta di Massimiliano Allegri | chi vuole in rosa

Il Milan torna a sognare con Massimiliano Allegri, che sta ridefinendo la rosa in vista di una nuova era. In un incontro cruciale con il direttore sportivo Igli Tare, si è parlato di strategie e obiettivi ambiziosi. Tra i nomi sul tavolo, ci sono sorprese che potrebbero rivoluzionare il club. In un calcio sempre più competitivo, chi avrà la meglio nella sfida tra passato e futuro? Preparati a scoprire il nuovo volto rossonero!

Al Milan si riapre l'era Allegri. E nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio, durante un incontro con il direttore sportivo rossonero Igli Tare, il neo-mister Massimiliano Allegri ha discusso anche del futuro di diversi elementi della rosa del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, tra i nomi finiti sul tavolo non ci sono stati solo quelli di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao: anche Alexis Saelemaekers, che farà ritorno a Milanello dopo l’esperienza in prestito alla Roma, potrebbe rientrare nei piani del tecnico. Allegri, infatti, apprezza la polivalenza del belga e potrebbe puntare su di lui nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, la clamorosa scelta di Massimiliano Allegri: chi vuole in rosa

