Milan il mercato in difesa | Gila Luiz Felipe Bijol Udogie e tutte le altre piste di Tare

Il Milan è pronto a rinforzare la sua retroguardia con nomi di spicco come Gila, Luiz Felipe e Bijol. Con il nuovo DS al timone, le trattative si intensificano, ma il sogno Cambiaso sembra sfuggente. E Junior Firpo, in scadenza con il Leeds, potrebbe rappresentare l’occasione giusta. In un mercato sempre più competitivo, i rossoneri puntano a riscrivere le regole della difesa. Non perdere queste mosse strategiche!

Il nuovo ds si muove su più fronti: Cambiaso il sogno quasi impossibile, l’occasione è Junior Firpo, in scadenza con il Leeds United. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, il mercato in difesa: Gila, Luiz Felipe, Bijol, Udogie e tutte le altre piste di Tare

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan

Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Mercato Milan, per la difesa spunta Gila! Contatti in corso, può essere un’opzione per questo motivo

Si legge su milannews24.com: Mercato Milan, per la difesa della prossima stagione occhi anche su Mario Gila della Lazio: contatti già in corso con il club di Claudio Lotito Come riferito da calciomercato.com, Il calciomercato ...

Mercato Milan, Tare ha deciso: è lui l’obiettivo per la difesa

Lo riporta spaziomilan.it: Igli Tare ha le idee chiare: il nuovo direttore sportivo del Milan ha scelto lui come rinforzo numero uno per la difesa.

Calciomercato Milan, Gila si allontana? Pronta un’offerta alta

Riporta informazione.it: Calciomercato Milan: in difesa l'obiettivo sarebbe Mario Gila della Lazio. Il giocatore potrebbe piacere a tante squadre. Il punto Emiliano Guadagnoli Redattore 27 maggio 2025 (modifica il 27 maggio 2 ...