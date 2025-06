Milan i tifosi del Tolosa contro Cardinale | Deve parlare non tirarsi indietro

La polemica si infiamma: i tifosi del Tolosa alzano la voce contro Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital. Non solo i rossoneri, ma anche i francesi chiedono trasparenza e impegno. Questo malcontento si inserisce in un contesto europeo dove i tifosi pretendono sempre di più dalle proprietà dei club. La domanda sorge spontanea: Cardinale ascolterà queste istanze o continuerà a chiudersi nel silenzio? La risposta potrebbe segnare il futuro del calcio.

Anche i tifosi del Tolosa, oltre a quelli del Milan, hanno mosso delle critiche contro Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners.

