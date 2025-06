Milan con Allegri hai scelto la sicurezza | media punti folle in Serie A

Il Milan scommette sulla sicurezza con Massimiliano Allegri, un nome che evoca esperienza e stabilità. In un campionato sempre più competitivo, i rossoneri non possono permettersi il lusso di esperimenti. Questa scelta segna una nuova era, dove il successo si costruisce su fondamenta solide. Curiosi di vedere come Allegri plasmerà la squadra? La vera sfida sarà restituire al Milan il posto che merita nel calcio italiano!

Il Milan negli ultimi giorni ha ufficializzato l ‘ arrivo di Massimiliano Allegri come allenatore della prima squadra. La prima mossa di Igli Tare è quindi una scelta non rischiosa ma che punta a solidità e sicurezza. Tradotto: i rossoneri non possono più permettersi di rischiare ingaggi di tecnici senza esperienza solida in serie A. Allegri è uno degli allenatori che più si è destrato nel campionato italiano, lo dicono i numeri: 506 panchine in serie A. La media punti dell’ allenatore toscano è folle: 2.0 punti di media per partita, secondo solo a Conte tra gli allenatori con più di 70 panchine nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan, con Allegri hai scelto la sicurezza: media punti folle in Serie A

Leggi anche Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Su questo argomento da altre fonti

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Modulo, punti fermi e 3-4 acquisti: come sarà il nuovo Milan di Allegri; All-in su Allegri: il Milan ha scelto. Doppietta bianconera | ESCLUSIVO; Milan, con Allegri cambia tutto: il retroscena sulla trattativa e come giocherà. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dalla Juventus al Milan: Allegri ha scelto il sostituto di Theo

spaziomilan.it scrive: Il nuovo tecnico rossonero ha fatto una richiesta specifica al nuovo direttore sportivo per sostituire Theo Hernandez.

Dopo il mancato riscatto di Walker, Allegri ha scelto il profilo per rinnovare la difesa

Come scrive msn.com: Il Milan di Massimiliano Allegri: un progetto difensivo ambizioso che punta a trasformare la retroguardia rossonera in una fortezza inespugnabile. Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Milan, h ...

La difesa del Milan cambierà volto: i nomi seguiti e le scelte di Allegri

Segnala msn.com: Il Milan si prepara a un’importante rivoluzione difensiva: i potenziali obiettivi per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Il Milan si trova ad affrontare una fase cruciale per il futuro del ...