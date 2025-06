Milan Cardinale nella bufera Walker si espone Reijnders offerta! Ricci …

Il Milan è al centro di una tempesta mediática! Cardinale e le sue scelte strategiche sono sotto esame, mentre Walker si espone dichiarando le sue aspettative sul futuro. E non finisce qui: l'offerta per Reijnders da parte di Ricci aggiunge ulteriore pepe a una situazione già calda. In un periodo in cui il calcio si fa sempre più strategico e finanziario, questi sviluppi potrebbero ridefinire le sorti dei rossoneri. Rimanete sintonizzati!

Leggi anche Letizia: “Il Milan è diventato una barzelletta. Cardinale ha distrutto …” - Nel suo recente editoriale, il giornalista Francesco Letizia offre una critica aspra e pungente sulla situazione del Milan, definendo l'attuale gestione di Gerry Cardinale una vera e propria "barzelletta".

Milan, bufera su Cardinale: “Parla senza sapere di calcio”

Segnala calciomercato.it: Milan, non solo il futuro di Pioli. Bufera su Cardinale: “Parla senza sapere di calcio, costruisca una squadra più forte”. Le dichiarazioni Fra lo scetticismo generale ed un futuro che in ...

Marotta furioso, è bufera Inter-Milan: “Cardinale offensivo e senza rispetto”

tuttosport.com scrive: Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Como replicando alle parole del proprietario del Milan Jerry Cardinale, che ieri ha sottolineato ...

Crollo Milan, il club ora è spaccato. Cardinale e Ibra contro Furlani

Riporta msn.com: e Luca Mignani Non basta la sconfitta di Bologna, piove sul bagnato e la società si spacca: bufera Milan. Da una parte il numero uno di RedBird e proprietario Gerry Cardinale e il suo senior ...