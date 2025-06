Milan Capello chiarissimo | Camarda? Non so cosa si è aspettato a farlo giocare

Fabio Capello non le manda a dire: dopo la finale di Champions League, il maestro chiede con fermezza perché il giovane Camarda non abbia avuto spazio in campo. In un clima di rinnovamento per il calcio italiano, il futuro dei talenti rossoneri è più che mai sotto i riflettori. La domanda da porsi è: il Milan saprà valorizzare le sue giovani promesse o rischia di lasciarle nel limbo? La risposta potrebbe cambiare le sorti della squadra!

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del giovane rossonero Camarda dopo la finale di Champions League tra PSG e Inter, terminata 5-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Capello chiarissimo: “Camarda? Non so cosa si è aspettato a farlo giocare”

