Milan bordata della Curva Sud all’Inter | Oggi Monaco domani lo psicologo

La Curva Sud del Milan è tornata a far parlare di sé, lanciando una bordata all'Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG. "Oggi Monaco, domani lo psicologo" è il coro che risuona, sottolineando la rivalità accesa tra le due squadre. Questo episodio non è solo un gesto goliardico, ma riflette la tensione crescente nel mondo del calcio italiano, dove la competizione si fa sempre più serrata. Chi avrà la meglio?

Leggi anche Finale Coppa Italia, tifosi del Milan danneggiano la Curva Sud: rovinati i seggiolini - Nella finale di Coppa Italia del 14 maggio, il Bologna ha trionfato 1-0 contro il Milan, grazie al gol di Dan Ndoye.

Milan, contestazione dei tifosi davanti alla sede: “Via tutti, liberateci da questa agonia”; Milan-Monza, vittoria e clima surreale a San Siro: il racconto della partita; Milan-Monza, formazioni ufficiali: Conceição si gioca l’ultima in rossonero così; Il Bayern Monaco vuole Leao: il Milan fissa il prezzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Contestazione Milan: la Curva Sud annuncia la protesta prima di Milan-Monza

Si legge su milanosportiva.com: Contestazione Milan, i tifosi del Milan annunciano una doppia protesta contro la dirigenza prima della partita contro il Monza.

Milan, la Curva Sud si ribella: oltre 5.000 tifosi in protesta contro la gestione RedBird

Secondo milanosportiva.com: Oltre 5.000 tifosi del Milan protestano contro la gestione RedBird con striscioni e cori durante l'ultima partita della stagione.

'Go Home': la contestazione della Curva Sud prima di Milan-Monza fa il giro del mondo, ne parla anche il New York Times

Scrive eurosport.it: SERIE A - Era stata annunciata e alla fine è stato così: la dirigenza del Milan ha subìto una contestazione molto forte ieri sera, prima e durante Milan-Monza.