Milan arriva il pupillo di Tare | sprint per l’ex Lazio

Il Milan è pronto a sorprendere con l’arrivo di un vecchio pupillo di Tare, un nome che fa vibrare i cuori dei tifosi. In un contesto di grande fermento nel calcio italiano, il club rossonero sta puntando sull'innesto di talenti per rinforzare la rosa di Allegri. Questo nuovo acquisto potrebbe diventare un elemento chiave per tornare a competere ai massimi livelli. Rimanete sintonizzati, il mercato è appena iniziato!

Il Milan è intenzionato a chiudere nuovi innesti immediati per rinforzare la rosa di Max Allegri. Spunta l’arrivo del pupillo di Tare: la mossa a sorpresa Un intreccio decisivo con la decisione del neo ds del Milan Igli Tare. Saranno giorni intensi per programmare la prossima campagna acquisti insieme a Max Allegri che non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Serie A. Ecco il nuovo intreccio decisivo in Serie A con l’arrivo del suo pupillo ai tempi della Lazio. – Lapresse – calciomercato.it Massimiliano Allegri inizierà a breve ufficialmente la sua nuova avventura alla guida del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, arriva il pupillo di Tare: sprint per l’ex Lazio

Altri articoli sullo stesso argomento

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…”

Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Cerca Video su questo argomento: Milan Arriva Pupillo Tare Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Milan, nel mirino un pupillo di Fonseca: clausola da oltre 20 milioni; Milan, Theo ai saluti: il sostituto arriva dalla Premier League; Milan, primo scippo di Allegri: arriva il suo pupillo dalla Juve; Repubblica: da Gabbia a Jovic, passando per Pavlovic. Le prime mosse di Tare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, arriva il pupillo di Tare: sprint per l’ex Lazio

Scrive calciomercato.it: Nuova svolta in casa Milan per il trasferimento immediato del pupillo di Igli Tare. Max Allegri lo vorrebbe avere subito: l'intreccio decisivo ...

Milan, primo “scippo” di Allegri: arriva il suo pupillo dalla Juve

Riporta calcionow.it: Allegri ha firmato col Milan, sarà il nuovo allenatore del club rossonero. E adesso si apre un progetto, con Tare ad amministrare.

Allegri pronto a portarlo al Milan, il primo colpo arriva dalla Juve

Segnala juvelive.it: Massimiliano Allegri pronto a influenzare il calciomercato rossonero: il neo tecnico del Milan pesca in casa Juventus.