Milan, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore rossonero e potrebbe cambiare molto. Il tecnico ha mandato un messaggio chiaro a Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: messaggio chiaro e tondo a Leao. Ecco quale

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Si legge su msn.com: Nel nuovo accordo tra Allegri e il club rossonero non sono previsti incentivi per l’Europa: la priorità assoluta è vincere lo Scudetto in Serie A. Massimiliano Allegri è tornato al Milan con un’idea c ...

Lo riporta msn.com: Il Milan è già cambiato tanto rispetto a quello della stagione appena conclusa. Almeno per ciò che riguarda le posizioni di vertice: sono arrivati Igli Tare nelle vesti di direttore sportivo e Massimi ...

Scrive milannews24.com: Allegri Milan, Capello lancia un messaggio a chi lo critica: «Non è uno integralista! Mi aspetto faccia questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capell ...