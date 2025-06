Migranti | Scafista a bordo della Ocean Viking arrestato a Livorno il prefetto | Risposta ferma ai mercanti di morte

Un'operazione che segna un punto di svolta nella lotta ai trafficanti di esseri umani. L'arresto di un presunto scafista a Livorno, a bordo della Ocean Viking, evidenzia l'impegno delle autorità contro i mercanti di morte. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha elogiato il lavoro delle forze dell'ordine, sottolineando quanto sia cruciale proteggere vite umane in mare. Un passo avanti in un contesto globale dove la salvaguardia dei diritti umani è più che mai

Dopo l'arresto di un presunto scafista, arrivato nel porto di Livorno a bordo della nave ong Ocean Viking insieme ai migranti salvati in acque internazionali, arrivano i complimenti del prefetto Giancarlo Dionisi alle forze dell'ordine impegnate nella "brillante operazione".

Leggi anche Bloccato lo scafista "fantasma": così portava i migranti in Italia - Lo scafista fantasma è stato finalmente bloccato! Questo evento mette in luce una realtà sempre più inquietante: il traffico di esseri umani continua a prosperare nei nostri mari.

