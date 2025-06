Migliorare il benessere degli studenti a scuola | premiato il progetto dell' istituto faentino

Un grande traguardo per il benessere degli studenti! La classe 3A grafica dell’Istituto Oriani di Faenza ha ricevuto una menzione speciale al progetto Scoop, un’iniziativa che promuove l'educazione cooperativa nelle scuole. In un’epoca in cui la salute mentale e il supporto sociale sono cruciali, progetti come questo rappresentano un passo fondamentale per creare ambienti scolastici più inclusivi e stimolanti. Scopri il potere della collaborazione!

La classe 3A grafica dell’Istituto Oriani di Faenza ha ricevuto una menzione speciale durante l’evento finale di Scoop - Cooperando si impara, che si è tenuto martedì a Bologna presso il Tecnopolo Dama. Il progetto Scoop consiste in un percorso di educazione cooperativa per le scuole secondarie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Migliorare il benessere degli studenti a scuola: premiato il progetto dell'istituto faentino

Contenuti che potrebbero interessarti

“Scoop-cooperiamo a scuola”, premiato il progetto di una quinta del Romagnosi

La classe quinta Sia dell’Istituto Romagnosi di Piacenza ha ricevuto una menzione speciale durante l’evento finale di “Scoop-Cooperiamo a scuola”, il progetto di educazione cooperativa promosso da Confcooperative Emilia Romagna.

Cerca Video su questo argomento: Migliorare Benessere Studenti Scuola Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Migliorare il benessere degli studenti a scuola: premiato il progetto dell'istituto faentino; Innovazione, autonomia e benessere: la scuola al centro dell’Europa che verrà; Benessere in classe, il 30% degli studenti non si sente a proprio agio con i compagni e oltre il 40% ritiene che le proprie idee non vengano rispettate. Il progetto Buontalenti-Meyer svela luci e ombre della vita scolastica; Sei Quiet rooms nelle sedi dell’Ateneo, spazi per il benessere esistenziale di studenti, personale e ospiti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Innovazione unita al benessere degli studenti: ecco la scuola di Mandello del futuro

Secondo msn.com: Nell'anno scolastico 2025/26 continuerà il progetto Innovamat. Novità nell'orario scolastico, con rientro pomeridiano facoltativo il giovedì ...

Presentato a pescara il progetto osservatorio scuola 4.0 per supportare studenti e famiglie

Da gaeta.it: a pescara parte il progetto osservatorio scuola 4.0 promosso da libra e sostenuto dal comune, con la collaborazione di almacis, per migliorare benessere e clima scolastico attraverso monitoraggio trie ...

Benessere a scuola: la valutazione educativa può fare la differenza?

Come scrive secondowelfare.it: Che cosa vuol dire “stare bene a scuola” Il primo passo da affrontare ... individuali e fornire un feedback utile per migliorare. Ciò può influenzare negativamente il benessere degli studenti, ...