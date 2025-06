Mickey 17 ecco perché il 4K UHD è perfetto per un futuro distopico con un doppio Robert Pattinson

"Mickey 17" di Bong Joon-ho, regista vincitore dell'Oscar con "Parasite", sbarca in home video in un'incredibile edizione 4K UHD. Questo film distopico, che vede un doppio Robert Pattinson, offre un'esperienza visiva e sonora immersiva, perfetta per esplorare mondi futuri inquietanti. L'attenzione ai dettagli è sorprendente, rendendo ogni scena un'opera d’arte. Scoprirete perché il cinema di qualità si sta sempre più affermando come un

Il film di fantascienza diretto da Bong Joon-ho, regista di Parasite, è arrivato in homevideo con un'ottima edizione 4K targata Warner. Video e audio perfetti per descrivere un futuro distopico, discreti gli extra. Con Parasite il regista Premio Oscar Bong Joon Ho aveva già dimostrato di non essere certo un regista banale. Adesso il rivoluzionario film di fantascienza Mickey 17, interpretato da Robert Pattinson (nel cast anche Toni Collette e Mark Ruffalo), lo ha confermato. Decisamente originale infatti la storia ambientata nel futuro di Mickey Barnes, inviato in una spedizione per colonizzare il pianeta Niflheim ma soprattutto uomo "sacrificabile" nelle situazione pericolose e per vari esperimenti: dopo ogni morte, infatti, l'uomo viene rigenerato in un nuovo corpo con una stampante 3D biologica e con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mickey 17, ecco perché il 4K UHD è perfetto per un futuro distopico con un doppio Robert Pattinson

