Michael jackson | il film che lo incorona re delle biografie musicali

Michael Jackson, il re del pop, torna sotto i riflettori con una biografia cinematografica che promette di catturare l’essenza di un’icona. In un'epoca in cui le storie di vita degli artisti affascinano sempre di più, questo film si inserisce perfettamente nel trend delle biografie musicali che spopolano a Hollywood. Scopriremo così non solo la musica, ma anche i retroscena di una vita straordinaria. Chi non è curioso di conoscere il vero Jackson?

Le biografie cinematografiche dedicate ai grandi artisti musicali rappresentano un segmento in costante crescita nel panorama di Hollywood. Tra queste, quella su Michael Jackson si configura come una delle più attese e potenzialmente di maggior successo. La popolarità di questi film deriva dall'interesse del pubblico nel conoscere da vicino le storie di icone della musica, oltre alla possibilità di ottenere riconoscimenti prestigiosi come gli Oscar. Con il successo planetario di Bohemian Rhapsody, che nel 2018 ha raggiunto quasi un miliardo di dollari al botteghino mondiale, si è aperta una fase in cui gli studi cinematografici cercano il prossimo grande titolo legato a un artista o a una band.

